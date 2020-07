Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Garg und Landesinnenministerin Sütterlin-Waack haben Lockerungen beim derzeitigen Einreiseverbot für Lebenspartner aus Drittstaaten gefordert.

In einem Brief baten sie Bundesinnenminister Seehofer, die coronabedingten Regelungen zu ändern. Andere EU-Länder wie Dänemark, Tschechien und Österreich ließen dies längst zu, argumentierte Garg in einem Interview des Magazins "Spiegel". Unverheiratete Paare hätten die Situation jetzt geduldig mehr als vier Monate lang ertragen. Der FDP-Politiker, der auch selbst betroffen ist, schätzte, dass es um einige tausend Paare gehen könnte. Für alle wegen der Pandemie getroffenen Maßnahmen gelte das Gebot der Verhältnismäßigkeit, mahnte der Minister. Es gebe mildere Mittel als das strikte Einreiseverbot.