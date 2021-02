CDU-Chef Laschet hat vor einer zu starken Fokussierung auf den Inzidenzwert im Kampf gegen die Corona-Pandemie gewarnt.

Man könne nicht immer neue Grenzwerte erfinden, um zu verhindern, dass Leben wieder stattfinde, sagte er am Abend beim digitalen Neujahrsempfang des baden-württembergischen Landesverbands des CDU-Wirtschaftsrats. Man müsse all die anderen Schäden etwa für die Gesellschaft und die Wirtschaft genauso im Blick haben wie die Inzidenzzahlen. Kinder, die monatelang nicht in Schule oder Kita gehen, erlitten vielleicht Schaden fürs ganze Leben, führte Laschet aus, der auch Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen ist.



Er und die anderen Länderregierungschefs hatten zuletzt mit Bundeskanzlerin Merkel vereinbart, den Lockdown wegen den Virus-Mutationen grundsätzlich bis zum 7. März zu verlängern. Sollte die Sieben-Tage-Inzidenz stabil unter 35 sinken, könnten die Beschränkungen von den Ländern schrittweise gelockert werden. Bis dahin galt monatelang galt die Marke von 50 als Zielvorgabe.

