Die Kirchen in Deutschland haben Kritik an ihrem Agieren in der Corona-Krise zurückgewiesen.

Ihnen wird von der ehemaligen thüringischen Ministerpräsidentin Lieberknecht vorgeworfen, die Menschen in den vergangenen Wochen allein gelassen zu haben. Der Sprecher der Deutschen Bischofskonferenz, Kopp, nannte die Kritik "nicht nachvollziehbar". Der EKD-Ratsvorsitzende Bedford-Strohm warf Lieberknecht vor, allen Seelsorgern Unrecht zu tun, die sich in den vergangenen Monaten für andere aufgerieben hätten.



Die CDU-Politikerin hatte der Zeitung "Die Welt" gesagt, es habe keinen Trost, keine Aussegnung am Sterbebett gegeben. Auch das Schließen der Kirchen sei nicht zwingend erforderlich gewesen.