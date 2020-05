In Österreich fallen heute weitere Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie weg.

Alle Geschäfte sowie Dienstleistungsbetriebe wie Friseure dürfen wieder öffnen. Es muss ein Mindestabstand eingehalten und ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Als nächste Schritte sind die Öffnung von Lokalen und Restaurants Mitte Mai und der Hotels Ende des Monats geplant. In Österreich sind derzeit nur noch etwa 2.000 Menschen am Coronavirus erkrankt. Die Zahl der täglichen Neuinfektionen bewegt sich im zweistelligen Bereich.



Auch in Spanien werden Beschränkungen aufgehoben. Erstmals seit sieben Wochen dürfen die Bürger heute wieder ihre Häuser verlassen. Sport im Freien und Spaziergänge sind wieder erlaubt. In Spanien sind bisher fast 25.000 Menschen an der Krankheit gestorben. Allerdings geht die Zahl der neuen Todesfälle seit Tagen zurück. Seit kurzem ist es bereits Kindern erlaubt, mit einem Erwachsenen eine Stunde am Tag das Haus zu verlassen.