Nach dem Vorstand der Lufthansa hat auch der Aufsichtsrat das zwischen der EU-Kommission und der Bundesregierung ausgehandelte Rettungspaket für die Fluggesellschaft gebilligt.

Das teilte das Unternehmen in Frankfurt am Main mit. Nun fehlt noch die Zustimmung der Hauptversammlung.



Die Lufthansa war im Zuge der Corona-Krise in große finanzielle Schwierigkeiten geraten, weil der Passagierverkehr fast zum Erliegen kam. Das Rettungspaket sieht vor, dass sie in Frankfurt am Main und München bis zu 24 Start- und Landerechte pro Tag einem Wettbewerber überlassen muss. So soll verhindert werden, dass der Lufthansa aus der Staatshilfe ein Wettbewerbsvorteil entsteht.