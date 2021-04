Die befristete Senkung der Mehrwertsteuer im vergangenen Jahr hat einer Studie zufolge alle Haushalte in Deutschland kurzfristig entlastet.

Die Preise seien vom Shampoo bis zum Auto auf fast alle Güter "substanziell gesunken", zitiert die "Süddeutsche Zeitung" aus einer vom Bundesjustizministerium in Auftrag gegebenen Studie. Dafür wurde das Verbraucherverhalten in Deutschland und den Niederlanden verglichen.



Die Studie belege erstmalig, dass die Mehrwertsteuersenkung die Verbraucher in einer sehr schwierigen Zeit finanziell entlastet habe, sagte Justizministerin Lambrecht der Zeitung. Preise für Produkte des täglichen Bedarfs im Supermarkt und auch Preise für größere Anschaffungen wie Waschmaschinen oder Computer seien nachweisbar gesunken, meinte die SPD-Politikerin. Und zwar "im Laden um die Ecke und im Online-Shop gleichermaßen". Vor Beginn der Steuersenkung war angezweifelt worden, dass die Maßnahme tatsächlich bei den Verbrauchern ankommen würde.



Für die Studie wurden mehr als 100 Millionen Käufe auf großen und kleinen Online-Portalen sowie in Läden, Supermärkten, Autohäusern und dem Elektronikfachhandel ausgewertet.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Covid-19: Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand 26.04.)

+ "Grünes Zertifikat": So soll das Reisen für Geimpfte in der EU künftig ablaufen (Stand 14.04.)

Test und Schutz

+ Neue Empfehlung: Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Astrazeneca-Entscheidung (Stand: 08.04.)

+ Impfungen: Was ist bei den Impfungen durch Hausärzte zu beachten? (Stand: 16.04.)

+ Impfstoffe: Wann auch Kinder geimpft werden könnten (Stand 10.04.)

+ Impfungen: Was über die Nebenwirkungen der Impfstoffe bekannt ist (Stand 08.04.)

+ Erkrankte: Neue Erkenntnisse bei der Suche nach Medikamenten (Stand: 12.04.)

+ Impfstoff: Höheres Thromboserisiko bei Vektorimpfstoffen? (Stand: 14.04.)

Ansteckung und Übertragung

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 12.04.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 02.04.)

+ Virusvariante: Wie gefährlich ist die indische Mutation (Stand: 22.4.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 16.04.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.