Bundeskanzlerin Merkel hat die Bevölkerung eindringlich zum Durchhalten in der Corona-Krise aufgerufen.

Sie erlebe derzeit, dass die Vorsicht der Menschen nachlasse, sagte sie im Bundestag. Man riskiere gerade alles, was man in den letzten Monaten erreicht habe. Wörtlich sagte Merkel: "Geben wir alle als Bürgerinnen und Bürger dieser Gesellschaft wieder mehr aufeinander acht." Die steigenden Infektionszahlen seien ein Zeichen dafür, dass die Pandemie noch lange nicht vorbei sei. Die CDU-Politikerin betonte, sie sei sicher, dass das Leben, wie man es gekannt habe, zurückkehren werde. Die Familien würden wieder feiern, die Clubs und Theater und Fußballstadien wieder voll sein. Jetzt aber müsse man zeigen, dass man weiter geduldig und vernünftig handle und so Leben rette.

Diese Nachricht wurde am 30.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.