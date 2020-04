Bundeskanzlerin Merkel will heute in einer Regierungserklärung im Bundestag ihre Politik in der Corona-Krise erläutern.

Merkel will dabei auf die Lage in Deutschland und der EU eingehen. Anschließend ist eine anderthalbstündige Debatte der Abgeordneten vorgesehen. Dabei dürfte besonders darüber gestritten werden, wann und in welcher Weise die Corona-Schutzmaßnahmen wieder gelockert werden können. Zuletzt waren einige Beschränkungen aufgehoben worden. Zugleich wurde aber in allen Bundesländern eine Maskenpflicht erlassen.



Der Bundestag berät heute auch über Gesetzentwürfe der Koalition zur Förderung der beruflichen Weiterbildung und zur klimagerechten Umgestaltung des Wohngelds. Auch die deutsche Beteiligung an der EU-Mission "Irini" vor der Küste Libyens steht auf der Tagesordnung.