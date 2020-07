Mit einem Plädoyer für Vielfalt und Unabhängigkeit der Medien hat Bundeskanzlerin Merkel anlässlich der deutschen EU-Ratspräsidentschaft einen Dialog über die Zukunft der Medien eröffnet.

Es komme in der Corona-Pandemie mehr denn je auf verlässliche Informationen an, sagte Merkel zum Auftakt einer digitalen Konferenz über EU-Medienpolitik. Hierfür hätten Medien und Journalismus eine große Verantwortung. Trotz unterschiedlicher Ansätze in Europa pochte Merkel auf eine gemeinsame Lösung dafür, wie die Unabhängigkeit und Vielfalt der Medien erhalten werden können.



Die deutsche Staatministerin für Kultur und Medien, Grütters, betonte, die Pandemie zeige, wie wichtig eine Debattenkultur sei. Darin liege für die europäische Öffentlichkeit ein enormes Potenzial. Zugleich verlangte sie mehr Transparenz von Sozialen Netzwerken wie Facebook.