Der Mittelstandsbeauftragte der Bundesregierung, Bareiß, spricht sich für Sonderhilfen für die Veranstaltungsbranche aus.

Diese sei wahrscheinlich so stark betroffen wie keine andere Branche und bleibe dies auch bis zum Schluss der Corona-Krise, sagte der CDU-Politiker in einer Diskussionsrunde in Berlin. Hier müsse sich das SPD-geführte Bundesfinanzministerium weiter bewegen und die Besonderheiten von Veranstaltungsunternehmen berücksichtigen. Bareiß, der auch Parlamentarischer Staatssekretär im Wirtschaftsministerium ist, brachte außerdem zusätzliche Hilfen für größere Mittelständler ins Gespräch.



Die SPD-Wirtschaftspolitikerin Poschmann erklärte, die Grundsicherung sei an dieser Stelle ein gutes Instrument. Denkbar sei aber auch eine zusätzliche Pauschale, mit der etwa künftige Geschäfte vorbereitet und Events geplant werden könnten. Zudem könnten auch Corona-Schnelltests zu wieder mehr Veranstaltungen beitragen.

Diese Nachricht wurde am 11.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.