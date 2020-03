Mit einem neuen Job-Portal soll einem möglichen Engpass an Saisonarbeitern in der Landwirtschaft entgegengewirkt werden.

Das Bundeslandwirtschaftsministerium und der Bundesverband der Maschinenringe wollen das Portal am Montag freischalten, wie die "Bild am Sonntag" berichtet. Die Job-Börse mit dem Namen "Das Land hilft" soll demnach Arbeitsplätze in der Landwirtschaft vermitteln. Die Branche ist von der Coronavirus-Krise besonders betroffen, weil viele osteuropäische Hilfsarbeiter wegen der geschlossenen Grenzen nicht einreisen dürfen.