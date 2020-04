Die Bundesregierung berät einem Bericht zufolge wegen der Corona-Krise mit der Lufthansa über eine Beteiligung des Staates an dem Unternehmen.

Die Gespräche seien auf einem guten Weg, meldet die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf Regierungskreise. Es solle nun zügig entschieden werden.



Die Pandemie trifft die Luftverkehrs- und Reisewirtschaft hart. Der Flugverkehr ist fast zum Erliegen gekommen. So bietet der Lufthansa-Konzern nur noch rund fünf Prozent seiner sonstigen Verkehrsleistung an. Das Unternehmen hat angekündigt, etwa zwei Drittel seiner weltweiten Belegschaft in Kurzarbeit zu schicken.