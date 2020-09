Vor Beginn des Schulgipfels im Bundeskanzleramt haben Gewerkschaften, Bundeselternrat und Oppositionsparteien konkrete Schritte zur Unterstützung der Schulen in der Corona-Pandemie gefordert.

So müsse es einheitliche Lösungen etwa mit Blick auf das Lüften geben, erklärten die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, der Verband Bildung und Erziehung und der Bundeselternrat. Geklärt werden sollte, ob Luftfilter flächendeckend eingesetzt würden und ob Kohlendioxid-Messgeräte eine schnell einsetzbare Alternative sein könnten, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung. Das Thema Digitalisierung sei sehr wichtig, dürfe aber nicht das einzige sein.



Die stellvertretende Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion, Suding, erklärte, Schüler, Lehrkräfte und Eltern erwarteten vom heutigen Gipfel ein starkes Zeichen der Zuversicht und der Sicherheit. Die stellvertretende Vorsitzende der Grünen-Fraktion, Stumpp, sprach sich für eine unverzügliche digitale Grundausstattung aller Schulen aus. Bundeskanzlerin Merkel kommt am Abend mit den Bildungsministerinnen und -ministern von Bund und Ländern zusammen, um über die Lage der Schulen in der Corona-Krise zu beraten.

