Die Corona-Pandemie hat einer Studie zufolge Rechtsextremismus und Antisemitismus in Europa verschärft.

Mutmaßungen etwa über vermeintliche Eliten, Lockdown-Entscheidungen und Impfkampagnen seien mittlerweile in rechtsextremen Gruppen auf dem gesamten Kontinent zu finden, heißt es in einer gemeinsamen Untersuchung der Amadeu Antonio Stiftung, der britischen Nichtregierungsorganisation HOPE und der schwedischen Expo-Stiftung. Die aus den USA stammende Verschwörungsideologie QAnon etwa habe sich vor allem in Großbritannien und Deutschland verbreitet.



Weiter heißt es, die Diskussionen über Maßnahmen gegen die Pandemie hätten die normale politische Debatte verdrängt und negative Einstellungen von einem Teil der Bevölkerung zum Beispiel gegenüber Minderheiten geschürt. Aus Pessimismus und Misstrauen könnten Rechtsextremisten solange schöpfen, bis wieder Normalität einkehre. - Für die Studie wurden 12.000 Bürgerinnen und Bürger in acht europäischen Ländern befragt.

