Wegen der Corona-Epidemie in Italien wird Papst Franziskus nicht mehr persönlich zu den Gläubigen sprechen.

Wie der Vatikan mitteilte, wird das traditionelle Angelus-Gebet am Sonntag nur per Livestream auf den Petersplatz übertragen. Der Papst werde seine Ansprache in seiner Bibliothek halten und nicht wie sonst üblich vom Fenster aus. Italien ist in Europa das Land mit der höchsten Zahl an Corona-Infektionen. Derzeit sind 4.600 Personen erkrankt, 197 Patienten sind an der Lungenkrankheit gestorben.