Portugal schließt wegen extrem hoher Corona-Infektionszahlen die Grenze zum Nachbarland Spanien.

Von morgen an darf sie zunächst für zwei Wochen nur noch in Notfallsituationen passiert werden, wie Innenminister Cabrita in Lissabon mitteilte. Schon während der ersten Corona-Welle im Frühjahr vergangenen Jahres war die gemeinsame Grenze monatelang geschlossen. Erst im Juli wurde sie wegen damals stark rückläufiger Corona-Zahlen wieder geöffnet.



Heute wurden in Portugal mit gut 10 Millionen Einwohnern mehr als 16.400 Neuinfektionen und über 300 weitere Corona-Tote registriert. Das ist ein neuer Höchststand. Auf Deutschland hochgerechnet entspräche das etwa 130.000 Neuinfektionen und rund 2.400 Toten binnen 24 Stunden.

Diese Nachricht wurde am 29.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.