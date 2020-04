Die Bundesregierung rechnet mit einer schweren Rezession wegen der Corona-Krise.

Das Bruttoinlandsprodukt könnte in diesem Jahr stärker schrumpfen als während der Finanzkrise 2009, sagte Wirtschaftsminister Altmaier in Berlin. Es gebe aber Hoffung, dass sich die Lage in der zweiten Hälfte dieses Jahres wieder normalisiere. 2009 war die Wirtschaft um 5,7 Prozent eingebrochen. Im Januar hatte die Bundesregierung noch ein Wachstum von 1,1 Prozent für dieses Jahr erwartet.



Finanzminister Scholz kündigte ein Konjunkturpaket nach der Krise an. Man wolle sicherstellen, dass es wieder aufwärts gehe, und dass dies mit konjunkturellen Maßnahmen unterstützt werde. Der SPD-Politiker zog eine positive Zwischenbilanz der Hilfspakete der Regierung. Von 1.800 Anträgen auf staatliche Unterstützung seien bereits 1.500 bewilligt worden. Deutschland habe eines der größten Maßnahmenpakete weltweit geschnürt.