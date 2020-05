In der Corona-Pandemie hat die Reproduktionsrate in Deutschland wieder den kritischen Wert von eins überschritten.

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts liegt sie nach den neuesten Zahlen bei 1,1. Die Reproduktionszahl gibt an, wie viele Menschen ein Infizierter durchschnittlich ansteckt. Das RKI hat immer wieder betont, dass sie unter eins liegen muss, damit die Epidemie abflaut. Am Freitag war der Wert noch auf 0,83 geschätzt worden, am Mittwoch wurde er mit 0,65 angegeben. Das RKI betonte, angesichts statistischer Schwankungen könne noch nicht bewertet werden, ob es zu einem Wiederanstieg der Fallzahlen komme. Die Erhöhung des R-Wertes mache es aber erforderlich, die Entwicklung in den nächsten Tagen sehr aufmerksam zu beobachten.



Bund und Länder hatten am Mittwoch weitreichende Lockerungen der Corona-Beschränkungen angekündigt, die von den Bundesländern teilweise unterschiedlich umgesetzt werden.