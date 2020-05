Die Bundesregierung hat sich auf Staatshilfen für die Lufthansa verständigt. Das Unternehmen ist durch die Corona-Krise stark unter Druck geraten. Wie Wirtschafts- und Finanzministerium mitteilten, hat das Rettungspaket einen Gesamtumfang von neun Milliarden Euro. Die Lufthansa teilte mit, dass der Vorstand des Konzerns das Paket befürwortet; zustimmen muss noch der Aufsichtsrat.

Der für die Bundesseite maßgebliche deutsche Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) hat dem Paket bereits zugestimmt. Es ist laut Regierung mit Nachhaltigkeitszielen verbunden. Dabei gehe es unter anderem um die Erneuerung der Flotte, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der beiden Ministerien. Es seien weitgehende Vergütungsbeschränkungen für den Konzernvorstand, die Vorstände der Konzerngesellschaften sowie das Management vorgesehen. Die Ministerien bestätigten zudem, im Zuge des Staatseinstiegs zwei Aufsichtsratsposten zu bekommen. Diese sollen mit unabhängigen Experten besetzt werden.

Zustimmung der EU noch offen

Die Europäische Union hat offenbar noch Bedenken gegen die milliardenschweren Staatshilfen. Wie das "Handelsblatt" berichtet, will die EU-Kommission das Rettungspaket nur unter hohen Auflagen genehmigen. Unter anderem soll die Lufthansa wertvolle Start- und Landerechte an den Hauptstandorten Frankfurt am Main und München abgeben. Das wolle die Bundesregierung aber nicht mittragen, berichtet das Blatt. Bundeskanzlerin Merkel habe dies bei der Sitzung des CDU-Präsidiums am Morgen deutlich gemacht.



Die EU-Kommission hatte die Bedingungen für den direkten Einstieg des Staates bei Firmen ohnehin kürzlich verschärft. So dürfen weder Dividenden noch Managerboni gezahlt werden. Ausgeschlossen ist zudem die Übernahme von Konkurrenten, solange nicht 75 Prozent der Staatshilfe zurückgezahlt sind.