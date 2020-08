Die Schwarzarbeit in Deutschland nimmt nach Expertenschätzungen in der Corona-Krise zu.

Der Anteil der Schwarzarbeit am Bruttoinlandsprodukt werde in diesem Jahr voraussichtlich von rund neun auf elf Prozent steigen. Das geht aus einer Berechnung der Johannes-Kepler-Universität in Linz hervor. Dies entspreche einem Zuwachs gegenüber dem Vorjahr um 32 Milliarden Euro. In der "Welt am Sonntag" erklärte der Leiter der Studie, wegen des aktuellen Konjunktureinbruchs versuchten viele Menschen sich neben der Kurzarbeit etwas dazuzuverdienen.



Experten schätzen, dass die Schattenwirtschaft seit 2003 kontinuierlich zurückgegangen ist - außer 2009 während der Finanzkrise.