Die Skigebiete in Tschechien dürfen vom 18. Dezember an öffnen.

Das gab Gesundheitsminister Blatny in Prag bekannt. Zugleich kündigte er an, dass sich die Regierung am Montag mit entsprechenden Hygienekonzepten befassen werde. Das größte Skigebiet Tschechiens liegt im Riesengebirge. Auch im Erzgebirge und im Böhmerwald gibt es Pisten, die zumeist künstlich beschneit werden.

Diese Nachricht wurde am 04.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.