Bayern Ministerpräsident Söder hat wegen der Corona-Krise im Herbst ein weiteres Hilfspaket für die Autozulieferer, die Luft- und Raumfahrt sowie den Maschinenbau gefordert.

Zudem solle das Kurzarbeitergeld ausgedehnt werden, sagte der CSU-Politiker der "Bild am Sonntag". Er plädiere dafür, die Regelungen bis ins nächste Jahr zu verlängern. Das allein werde aber nicht helfen, wenn es in bestimmten Industriebranchen keine Aufträge mehr gebe. Söder kritisierte, dass die Planung und Umsetzung der Hilfsprogramme in Deutschland zu langsam vorangingen - ganz gleich, ob bei Krediten oder Investitionen.



Zudem sprach sich der bayerische Ministerpräsident gegen eine weitere Lockerung der Corona-Beschränkungen aus und verlangte höhere Bußgelder bei Missachtung der Hygienevorschriften. Viele Menschen seien im Umgang mit dem Virus zu leichtsinnig geworden. Die zweite Infektionswelle schleiche praktisch schon durch Deutschland, so Söder.