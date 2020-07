Der CSU-Vorsitzende und bayerische Ministerpräsident Söder rechnet damit, dass wegen der Corona-Krise weitere Konjunkturhilfen notwendig werden.

Man werde noch einmal über eine Senkung von Unternehmens- und Energiesteuern reden müssen, sagte Söder dem Berliner "Tagesspiegel am Sonntag". Er gehe auch davon aus, dass die Kurzarbeit verlängert werden müsse. Kritisch äußerte sich Söder erneut zur Entscheidung der Großen Koalition, auf eine Kaufprämie für Autos mit Verbrennungsmotor zu verzichten. Er werde im Sommer mit seinen Ministerpräsidenten-Kollegen aus Niedersachsen und Baden-Württemberg, Weil und Kretschmann, noch einmal über eine Alternative sprechen.



Bundeswirtschaftsminister Altmaier äußerte sich in der Zeitung "Bild am Sonntag" zuversichtlich, was die Konjunkturaussichten anbelangt. Er sei sich sicher, dass spätestens ab Oktober die Wirtschaft in Deutschland wieder wachse, sagte der CDU-Politiker.