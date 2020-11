Bundesgesundheitsminister Spahn plant angesichts der Corona-Krise neue Finanzhilfen für die Krankenhäuser.

Keine Klinik solle wirtschaftlich einen Nachteil dadurch haben, dass sie in dieser Pandemie mithelfe, sagte der CDU-Politiker im Bundestag. In der kommenden Woche wolle er entsprechende Vorschläge vorlegen.



Ein Ministeriumssprecher betonte, es gehe dabei unter anderem um die Freihaltepauschalen. Krankenhäuser hielten derzeit Betten für Corona-Patienten frei, was zu Einnahmeausfällen führe. Die Ausfälle bekämen sie bislang erst später erstattet, was wiederum zu Liquiditätsproblemen der Krankenhäuser führen könne. In der Bundesregierung liefen derzeit Gespräche über die geplanten Hilfen. Zum möglichen Finanzvolumen wollte sich der Sprecher nicht äußern.

