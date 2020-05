Vor geplanten Lockerungen der Corona-Beschränkungen in Spanien hat Ministerpräsident Sanchez die Bevölkerung zu Umsicht gemahnt.

Das Coronavirus sei nicht verschwunden, sagte er. Der Kampf dagegen werde dauern, bis man einen Impfstoff gefunden habe. Wenn sich die Menschen nicht weiter an die Abstandsregeln hielten, sei der fast zweimonatige Lockdown umsonst gewesen. Nach einem deutlichen Rückgang der Ansteckungszahlen sind ab Montag in den weniger stark betroffenen Regionen Spaniens wieder Versammlungen bis zu zehn Personen erlaubt. Kirchen, Märkte und Geschäfte öffnen unter Auflagen.



In Frankreich sank die Zahl der neuen Corona-Toten auf den niedrigsten Wert seit Wochen. In den vergangenen 24 Stunden starben nach offiziellen Angaben 80 Menschen. Am Abend verlängerte das Parlament den Ausnahmezustand im Gesundheitsbereich. Damit kann die Regierung Beschlüsse schnell per Dekrekt umsetzen.



In Brasilien ordnete das Parlament eine dreitätige Staatstrauer für die Opfer des Virus an. Während der Trauerzeit sind öffentliche Feiern untersagt. Die Gesamtzahl der Todesopfer war zuletzt auf über 10.000 gestiegen.