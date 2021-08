Die Corona-Krise belastet spürbar den Staatshaushalt in Deutschland.

Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, beläuft sich das Defizit von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherung im ersten Halbjahr auf 80,9 Milliarden Euro. Das entspricht einer Quote von 4,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Ein größeres Minus gab es nur 1995, als die Treuhandschulden in den Staatshaushalb übernommen wurden. Für das Gesamtjahr 2021 rechnet die Bundesbank mit einem Defizit von fünf Prozent. Für 2022 dürften Steuern und Sozialabgaben aber wieder kräftiger fließen, hieß es. Auch die staatlichen Überbrückungshilfen für Firmen liefen dann aus.

Diese Nachricht wurde am 24.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.