Russland hat schärfere Strafen gegen Verstöße bei Quarantäne-Vorschriften beschlossen.

Das russische Parlament - die Staatsduma - stimmte in Moskau einem Gesetzespaket für ein härteres Vorgehen der Politik zu. So erhielt die Regierung Vollmachten für eine Verhängung des Ausnahmezustands. Schon jetzt gibt es in vielen Regionen Russlands, darunter auch in der Hauptstadt, Ausgangsbeschränkungen. Die Abgeordneten verständigten sich zudem auf hohe Geld- und Haftstrafen beispielsweise wegen fahrlässiger Infektion von Mitmenschen. Je nach Schwere des Vergehens, wenn die Krankheit etwa zum Tod von Menschen führt, sind Strafen bis zu sieben Jahre Haft möglich. Ferner sind Geldbußen von umgerechnet bis zu knapp 23.000 Euro bei Verstößen gegen die Quarantäne vorgesehen. Bei einer Verbreitung folgenreicher Falschnachrichten in den Medien können ebenfalls hohe Geldstrafen verhängt werden.