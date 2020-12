Bundespräsident Steinmeier hat die Bevölkerung zu Solidarität und Rücksicht in der Corona-Pandemie gemahnt.

Jeder und jede müsse sich fragen, was noch zusätzlich getan werden könne, um sich und andere zu schützen, sagte Steinmeier in einer Fernsehansprache. Wenn sich Tag für Tag Zehntausende ansteckten und hunderte stürben, heiße das, dass die bisherigen Anstrengungen nicht ausreichten. Oberstes Ziel müsse es sein, die Infektionszahlen so schnell wie möglich zu senken. Dies könne nur bei radikaler Begrenzung der Kontakte gelingen. Feiern ließen sich nachholen, über Geschenke freuten sich Verwandte und Freunde auch später noch, betonte Steinmeier. Die kommenden Wochen seien eine Prüfung für alle. Doch es gebe auch Anlass zur Zuversicht, meinte er mit Blick auf Impfstoffe und den Aufbau von Impfzentren. Die Pandemie werde den Menschen die Zukunft nicht rauben, gemeinsam werde man diese Krise überwinden.

