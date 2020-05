In mehreren deutschen Städten hat es erneut Demonstrationen gegen die Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie gegeben.

In Stuttgart waren mehrere Tausend Menschen unterwegs. Die Schutzmaßnahmen seien meist eingehalten worden, sagte ein Polizeisprecher. Auf dem Münchner Marienplatz demonstrierten etwa 3.000 Personen gegen die Infektionsschutzbestimmungen. Die Demonstration sei angemeldet gewesen, allerdings nur für 80 Teilnehmer, erklärte die Polizei. Aus Gründen der Verhältnismäßigkeit habe man sie laufen lassen.



Auf dem Alexanderplatz in Berlin kam es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Polizisten. Dort hatten sich mehr als Tausend Menschen zu einer nicht angemeldeten Kundgebung versammelt.



Auch in Dortmund, Frankfurt am Main, Köln und anderen Städten gab es Protestaktionen.