Der neue Präsident des Deutschen Bühnenvereins, der Hamburger Kultursenator Brosda, verlangt eine möglichst rasche Öffnung der Theater nach dem anstehenden harten Lockdown.

Auch in Deutschland müsse die Kultur in der ersten Welle der Lockerungen dabei sein, sagte der SPD-Politiker der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Es sei auch wichtig, dass die Probenarbeit jetzt weitergehe: "Wenn die Infektionszahlen durch einen strikten Lockdown sinken und wir irgendwann im Januar oder Februar wieder spielen können, müssen wir vorbereitet sein."



Brosda kritisierte zugleich den seit Anfang November gültigen "Lockdown light" als verfehlt. Dass die Theater geschlossen worden seien, hätten viele verstanden. Die Frage war ihmzufolge eher, warum die Kaufhäuser noch offen waren.



Der Deutsche Bühnenverein ist eigenen Angaben zufolge zugleich Interessenvertretung und Arbeitgeberverband für die Theater und Orchester in der Bundesrepublik - mit mehr als 40.000 Beschäftigte und einem Haushaltsvolumen von 3,3 Milliarden Euro.

Diese Nachricht wurde am 12.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.