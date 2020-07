Trotz weiter steigender Corona-Fallzahlen drängt US-Präsident Trump auf einen normalen Schulbetrieb nach den Sommerferien.

Er wolle, dass die Schulen im Herbst geöffnet seien, sagte Trump bei einem Runden Tisch im Weißen Haus. Das sei sehr wichtig für das Land und das Wohlbefinden von Schülern und Eltern. Die Regierung werde Druck auf die Gouverneure und alle anderen ausüben, um die Öffnung zu erreichen. Trump spielte die Lage in den USA erneut herunter. Weil man mehr teste, habe man mehr Fälle, sagte er.



Die USA haben weltweit die höchste bekannte Zahl an Corona-Infektionen und an Todesfällen. Nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore gibt es in den Vereinigten Staaten fast drei Millionen bestätigte Ansteckungen. In den vergangenen Tagen meldeten mehrere US-Bundesstaaten einen Rekordanstieg. Allein aus Texas wurden innerhalb von 24 Stunden mehr als 10.000 Neuinfektionen gemeldet.