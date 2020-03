Angesichts der Corona-Krise will sich die ungarische Regierung umfassende Vollmachten sichern.

Das Parlament in Budapest diskutierte einen Gesetzentwurf, der unter anderem vorsieht, dass Ministerpräsident Orban ohne zeitliche Beschränkung über Verordnungen regieren kann. Dabei wäre er nicht an bestehende Gesetze gebunden. Ziel des Entwurfs ist es, dass die Regierung alle zur Eindämmung der Corona-Pandemie nötigen außerordentlichen Maßnahmen treffen kann. Kritiker bemängelten, dass unter anderem Gefängnisstrafen für Personen vorgesehen sind, die beunruhigende Nachrichten verbreiten. Dies könne die Arbeit der Presse beeinträchtigen, hieß es.



Das Gesetz soll in der kommenden Woche beschlossen werden.