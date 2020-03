Wer in diesen Tagen sein Auto für den Arbeitsweg nutzt, um der Gefahr zu entgehen, sich im Pendler-Zug mit dem Coronavirus zu infizieren, wird nur mit den Achseln zucken: Denn der beispiellose Crash am Ölmarkt wird absehbar die Benzinpreise sinken lassen. Das spart Geld an der Zapfsäule. Ist doch gut so!

Doch das ist zu kurz gedacht: Die heutigen Turbulenzen beim Öl haben die Finanzmärkte derart durcheinander gewirbelt, dass manche schon Zustände wie nach der Lehman-Krise kommen sehen: immer stärker einbrechende Aktienmärkte, wankende Banken, kriselnde Unternehmen, überschuldete Staaten. Noch ist es nicht so weit, aber die Warnzeichen werden immer deutlicher.

Zahlreiche Belastungen für die Wirtschaft

Noch bevor irgendjemand irgendetwas von einem Coronavirus gehört hat, hatten sich die Aussichten für die Weltwirtschaft bereits eingebtrübt. Nach vielen Jahren großer Wohlfahrtsgewinne insbesondere in den Industriestaaten zeigten sich zuletzt die Grenzen des Wachstums: Die Kosten für den Verbrauch der Natur hatten viele Konzerne und Staaten nicht auf dem Zettel. Der dafür notwendige Umbau der Wirtschaft kostet viel Geld. Geld, das im Konjunkturabschwung nicht mehr sehr reichlich vorhanden ist.

Wie gefährlich ist das neue Coronavirus? (imago / Science Photo Library)

Dass in diesen Abschwung hinein die zunächst völlig unterschätzte Coronakrise Störungen bei Lieferketten und Produktion verursacht, die Geschäftsmodelle vieler Unternehmen bedroht und ganze Regionen lahmlegt, musste eigentlich schon alle Verantwortlichen in Politik und Zentralbanken wachrütteln. Dass nun aber auch noch die Finanzmärkte verrücktspielen und ein Ölkrieg vom Zaun gebrochen wird, muss die Tatkraft aller wecken, die Instrumente gegen eine neue Wirtschaftskrise in der Hand halten.

Die Politik muss mehr tun

Die US-Notenbank hat bereits reagiert und die Zinsen gesenkt. Die Europäische Zentralbank kann das kaum noch, weil ihr der Spielraum fehlt. Hier rächt sich jetzt, dass die EZB in den guten Jahren keine Anstrengung unternommen hat, die Zinsen wieder anzuheben.

So richten sich die Blicke auf die Politik, allen voran auf die Regierung der wichtigsten Volkswirtschaft Europas, auf die deutsche. Doch wer ein starkes Konjunkturpaket erwartet hatte, sieht sich nach den Beschlüssen des Koalitionsausschusses von gestern Abend eines besseren belehrt. Allenfalls Trippelschritte sind das, was da auf den Weg gebracht wurde. Da muss schnellstens nachgebessert werden. Zeit spielt hier eine Rolle. Sonst ist die Krise schneller da, als es die Gemütlichkeit einer Großen Koalition erlaubt.

Klemens Kindermann (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré)Klemens Kindermann ist seit 2009 Abteilungsleiter Wirtschaft und Gesellschaft beim Deutschlandfunk. Von 1991 bis 1997 war er Redakteur und Korrespondent der Deutsche Presse-Agentur (dpa). Danach wechselte er 1997 zur Wirtschafts- und Finanzzeitung "Handelsblatt", wo er als Fachredakteur, Desk-Chef im neu geschaffenen Newsroom und ab 2004 als stellvertretender Ressortleiter Wirtschaft & Politik tätig war.