Die Unternehmen in Deutschland erholen sich weiter von der Corona-Krise.

Laut einer repräsentativen Umfrage des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung sahen sich im Juli vier Prozent der Firmen in ihrer Existenz bedroht. Zwei Monate zuvor waren es noch acht Prozent. Vor allem im Gastgewerbe verringerte sich die Zahl der Unternehmen mit Existenzängsten deutlich. Generell waren die existenziellen Sorgen in kleinen Firmen häufiger als in großen.



Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung befragt seit August 2020 in regelmäßigen Abständen etwa 1.500 bis 2.000 Betriebe der Privatwirtschaft zur Corona-Krise.

