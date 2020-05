Das US-Repräsentantenhaus hat wegen der Corona-Krise einen Gesetzentwurf über ein neues Hilfspaket in Höhe von drei Billionen Dollar verabschiedet.

Damit sollen die wirtschaftlichen Folgen abgemildert werden. Im Repräsentantenhaus haben die Demokraten die Mehrheit. Der Gesetzentwurf muss noch den Senat passieren. Dort haben die Republikaner die Mehrheit. Sie kündigten an, das Vorhaben abzulehnen.



In den USA war die Zahl der Arbeitslosen infolge der Pandemie erneut gestiegen. Nach offiziellen Angaben wurden in der Woche bis einschließlich 9. Mai knapp drei Millionen Neuanträge registriert. In den sieben Wochen zuvor hatten bereits mehr als 33 Millionen Menschen einen solchen Antrag gestellt. Die Arbeitslosenquote liegt bei 14,7 Prozent.