Die USA bestreiten, für Deutschland bestimmte Atemschutzmasken beschlagnahmt zu haben. Regierungsvertreter sprechen von völlig falschen Vorwürfen und von Desinformation.

Ein Regierungsvertreter aus Washington sagte dem Portal t-online, die USA hätten keinerlei Masken, die in ein anderes Land geliefert werden sollten, beschlagnahmt oder an sich genommen. Diese Vorwürfe seien komplett falsch. Der Berliner Innensenator Geisel hatte gestern erklärt, auf dem Flughafen Bangkok seien 200.000 medizinische Masken aus China konfisziert worden, die an die Berliner Polizei gehen sollten. Der SPD-Politiker machte die US-Regierung dafür verantwortlich und warf ihr "moderne Piraterie" vor.



Die amerikanische Herstellerfirma 3M erklärte dazu, sie habe weder eine Bestellung aus Berlin erhalten noch habe sie Informationen über eine Beschlagnahme. Der Berliner Senat will den Vorgang nun aufklären. Die US-Regierung hatte 3M zuletzt angewiesen, geplante Lieferungen in andere Länder zu stoppen, um die heimische Versorgung sicherzustellen.

Vorwürfe gegen Altmaier

Die Grünen riefen Bundeswirtschaftsminister Altmaier auf, die Herstellung wichtiger Medizinprodukte in der Corona-Krise voranzutreiben. Es wäre der Job des Bundeswirtschaftsministers, die Akteure zusammenzutrommeln und mit Abnahme-Garantien für die Zukunft für Investitionssicherheit zu sorgen, sagte Grünen-Chefin Baerbock der Deutschen Presse-Agentur. Mehr Produktionskapazitäten für Masken, Beatmungsgeräte und Schutzkleidung seien die Voraussetzung für Schritte aus dem Shutdown.

"Den Notfall nicht durchgespielt"

Der Volkswirtschaftler an der Universität Witten/Herdecke, Priddat, warf der Politik vor, einen Notfall wie den jetzigen nicht durchgespielt und keine Vorräte angelegt zu haben. Es werde immer wieder Angriffe wie durch das Coronavirus geben, sagte er im Deutschlandfunk. Deshalb müsse man beim Gesundheitssystem entsprechend disponieren. Das gehe nur von öffentlicher Seite, nicht über die Privatwirtschaft. Wenn künftig mehr Medizingüter in Deutschland statt in Indien oder China produziert würden, werde dies für die Verbraucher teurer, betonte Priddat.

