Die Folgen der Corona-Krise für ärmere Menschen und Familien müssen aus Sicht des Sozialverbandes VdK besser abgefedert werden.

Die Präsidentin des Verbandes, Bentele, sagte im Deutschlandfunk, die Finanzierung entsprechender Leistungen sei in der gegenwärtigen Situation eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Der VdK trete dafür ein, dass beispielsweise Grundsicherungsempfänger 100 Euro mehr im Monat erhielten. Sie brauchten das Geld, um etwa teurere Lebensmittel zu bezahlen oder für Schutzmaßnahmen zu sorgen. Außerdem sollte das Kurzarbeitergeld auf 80 Prozent und für Eltern auf 87 Prozent des entgangenen Nettolohns erhöht werden.



Der Bundestag will morgen das Sozialschutzpaket Zwei beschließen. Es sieht unter anderem Verbesserungen beim Kurzarbeitergeld vor.



Heute stellt sich im Parlament Kanzlerin Merkel eine Stunde lang den Fragen der Abgeordneten. Schwerpunkt-Thema dürfte die Politik zur Eindämmung der Corona-Krise sein. Weitere Themen im Plenum sind unter anderem die Bundeswehreinsätze in Mali und im Kosovo.

