Internationale Transportverbände haben vor einem Zusammenbrechen der weltweiten Lieferketten infolge der Corona-Krise gewarnt.

Die Pandemie habe sich negativ auf die Beschäftigten ausgewirkt, hieß es in einem anlässlich der UNO-Vollversammlung in New York veröffentlichten Brief. So hätten hunderttausende Besatzungsmitglieder von Handelsschiffen in der Krise die Schiffe nicht verlassen können. Auch die Angestellten der Luftfahrtbranche und Lkw-Fahrer hätten sich etwa mit Formalitäten und Wartezeiten an den Grenzen auseinandersetzen müssen. In der Folge rechnet die Transportbranche damit, dass viele Beschäftigte den Beruf aufgeben werden, weil sie während der Pandemie so schlecht behandelt worden seien. Damit werde sich der bereits bestehende Fachkräftemangel verstärken.



Verfasst wurde der Brief vom internationalen Luftfahrtverband, der Internationalen Schifffahrtskammer, dem Weltdachverband der Straßentransportwirtschaft und der Internationalen Transportarbeiter-Föderation.

Diese Nachricht wurde am 30.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.