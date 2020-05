Verfassungsschutz-Präsident Haldenwang hat sich besorgt über die Proteste gegen die staatlichen Corona-Schutzmaßnahmen geäußert.

Seine Behörde sehe einen Trend, dass Extremisten die Demonstrationen instrumentalisierten, sagte Haldenwang der Zeitung "Welt am Sonntag". Er hob in diesem Zusammenhang inbesondere die Gefahr durch Rechtsextremisten hervor. Was im Internet mit Propaganda, Verschwörungstheorien und Falschnachrichten begonnen habe, werde nun in die reale Welt getragen. Radikale könnten die aktuelle Lage genauso nutzen wie dies in der Flüchtlingskrise geschehen sei, erklärte der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz.