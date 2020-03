EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union dazu aufgefordert, die unter der Corona-Krise leidenden Unternehmen zu unterstützen.

Jetzt müsse Geld in die Wirtschaft gepumpt werden, um den Firmen in dieser schwierigen Zeit eine Brücke zu bauen, sagte die CDU-Politikerin im Deutschlandfunk. Sie betonte, die EU-Kommission werde den Ländern hierfür maximale Beinfreiheit einräumen, etwa durch die Lockerung der Verschuldungsregeln. Mit Blick auf die Zeit nach der Krise sei es wichtig, Massenpleiten von Firmen und Arbeitslosigkeit zu verhindern.



Im Kampf gegen die ökonomischen Folgen der Corona-Pandemie schließt von der Leyen auch die gemeinsame Ausgabe von Anleihen durch die Euro-Länder nicht aus. Man schaue sich alle Instrumente an und werde das einsetzen, was helfe. Das gelte auch für sogenannte Coronabonds. "Wenn sie helfen, wenn sie richtig strukturiert sind, werden sie eingesetzt", so die Kommissionspräsidentin.