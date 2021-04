Durch die Corona-Pandemie sind erhebliche Bildungs-, aber auch Bindungslücken bei Kindern und Jugendlichen entstanden. Ein Aktionsprogramm der Regierung - das sogenannte "Aufholpaket" - soll das ändern. Doch noch streitet die Koalition über die Details. Kinderärzten und Psychologen gehen die Pläne der Regierung nicht weit genug.

Weil die Schulen und Kitas von einem Lockdown in den nächsten gehen und auch das Vereinsleben stillsteht, bleiben in der Pandemie vor allem Kinder und Jugendliche auf der Strecke. Das milliardenschwere Aktionprogramm der Bundesregierung mit dem Titel "Aufholen nach Corona" soll den Langzeitfolgen entgegenwirken. Mit der Hälfte der veranschlagten zwei Milliarden Euro sollen Nachhilfe- und Förderprogramme für Schüler in den Ländern unterstützt werden. Familienministerin Giffey erklärte der "Rheinischen Post", die andere Hälfte werde in außerschulische Kinder- und Jugendarbeit sowie die Unterstützung der Familien investiert.



Geplant ist nach SPD-Angaben auch eine Einmalzahlung von 100 Euro für Kinder aus Familien, die Grundsicherung erhielten oder nur ein sehr geringes Einkommen hätten. Das Geld solle je nach Bedarf für Ferien-, Sport- und Freizeitaktivitäten eingesetzt werden können.

SPD wirft Union Blockade vor

Ursprünglich war geplant, das Programm am vergangenen Dienstag im Kabinett auf den Weg zu bringen. Weil es noch Abstimmungsbedarf zwischen Union und SPD gab, wurde der Beschluss kurzfristig verschoben – voraussichtlich auf nächste Woche Mittwoch. Die SPD wirft der Union vor, das Programm zu blockieren. "Anscheinend sind Kinder und Familien der Union längst nicht so wichtig wie irgendwelche Immobilieninvestoren", sagte SPD-Generalsekretär Klingbeil dem Magazin "Der Spiegel". Laut Klingbeil verzögerten sich die Verhandlungen vor allem wegen der Einmalzahlung für Kinder, deren Eltern Grundsicherung oder nur ein geringes Einkommen erhielten. Dass die CDU und CSU "hier bremsen, ist wirklich ein Armutszeugnis und ein Vorgeschmack auf das Ende der halbwegs sozialen Merkel-Union", so Klingbeil.



Die familienpolitische Sprecherin der Linksfraktion, Werner, erklärte in Berlin, die Regierung lasse "Kinder und Jugendliche aus ärmeren Familien wieder einmal im Stich". Das "Aufholpaket" sei mit zwei Milliarden Euro ohnehin zu klein. Dass es nun auch noch auf die lange Bank geschoben werde, sei eine "Frechheit". Für die Lufthansa seien "in Windeseile neun Milliarden Euro" an staatlichen Corona-Hilfen dagewesen, "aber bei Kindern und Jugendlichen wird um jeden Cent gefeilscht", beklagte Werner.

Kinder- und Jugendärzte unzufrieden mit geplanten Maßnahmen

Auch der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte kritisierte die Pläne der Bundesregierung als unzureichend. Der Fokus des sogenannten Aufholpakets liege zu stark auf der Bekämpfung von Leistungsdefiziten, sagte Präsident Fischbach der "Rheinischen Post". Ähnlich äußerte sich der Chef des Verbands der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten, Schroiff. Es sei an der Zeit, Betreuungsangebote außerhalb von Schulen und Kitas mit vorsichtigen Schutzkonzepten wieder zu öffnen.



Der Vizepräsident des Deutschen Städtetags, Lewe, rief dazu auf, beim geplanten Programm die bestehenden Strukturen und Hilfsangebote in den Kommunen zu nutzen und die Mittel dort einzusetzen. Konkret schlagen die Kommunen unter anderem einen Ausbau von Beratungsangeboten für Familien vor, zusätzliche Nachhilfe- und Sportangebote, Sommercamps, begleitete Ausflüge und Sprachschulungen. Gebraucht würden auch zusätzliche Kapazitäten in der Schulsozialarbeit.

