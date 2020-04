Der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation, Tedros, hat das Einfrieren der US-Beiträge inmitten der Corona-Pandemie bedauert.

Trotz der Entscheidung von Präsident Trump, die Zahlungen vorläufig zu stoppen, werde die WHO den Kampf gegen die Pandemie fortsetzen, erklärte Tedros in Genf. Man werde nun darüber diskutieren, wie die finanziellen Löcher gestopft werden könnten. Wie hoch das Minus ausfallen werde, sei noch nicht klar.



Trump hatte den Zahlungsstopp unter anderem mit Fehlern der WHO im Kampf gegen die Corona-Krise begründet. Die Entscheidung hatte international Kritik ausgelöst. UNO-Generalsekretär Guterres betonte, jetzt sei nicht die Zeit, Zahlungen an die WHO zurückzuhalten, die das Vorgehen gegen das Virus koordiniere. Die Corona-Krise sei eine der gefährlichsten Herausforderungen, die die Welt zu meistern habe.



Auch die Bundesregierung stellte sich hinter die WHO. Gerade jetzt sei es wichtig, die Weltgesundheitsorganisation zu unterstützen, sagte Regierungssprecher Seibert. Die WHO erledige eine unglaublich wichtige Arbeit.