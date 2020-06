Die Welthandelsorganisation blickt angesichts erster wirtschaftlicher Erholungszeichen wieder optimistischer in die Zukunft.

Wie die WTO in Genf mitteilte, rechnet sie für das laufende Jahr im besten Falle nur noch mit einem Rückgang des Welthandels um 13 Prozent. Im April war die Organisation wegen der Corona-Pandemie noch von bis zu 32 Prozent ausgegangen. WTO-Chef Azevedo sagte, es gebe einen Silberstreifen am Horizont. Indiz für die raschere Erholung sei die gestiegene Anzahl von Frachtflügen sowie von Container-Abfertigungen in den Häfen.



Der Ausblick für 2021 hat sich laut WTO dagegen etwas eingetrübt. Wahrscheinlich sei ein Plus von rund fünf Prozent. Genaue Prognosen seien wegen der Unwägbarkeiten der Pandemie schwierig.