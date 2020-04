Die Weltgesundheitsorganisation warnt angesichts von Lockerungen bei den Corona-Regeln in einigen Ländern vor Leichtfertigkeit.

Die Menschheit werde noch lange mit dem gefährlichen Virus zu tun haben, sagte WHO-Generaldirektor Tedros in Genf. Die Infektionszahlen könnten jederzeit wieder steigen. Noch immer seien die meisten Menschen anfällig für das Virus.



In Westeuropa sehe man Stabilität oder einen absteigenden Trend bei den Ansteckungen, meinte Tedros. Dennoch sei Vorsicht geboten bei der Aufhebung von Maßnahmen wie Ausgangsbeschränkungen. Besorgniserregend sei die Lage in Afrika, Zentral- und Südamerika. Zwar hätte die Mehrzahl der Länder Pläne entwickelt, wie sie mit einem Ausbruch umgehen. Aber weniger als die Hälfte habe Konzepte für die Verhinderung weiterer Ansteckungen oder für Informationskampagnen.