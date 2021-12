Karte: Länder mit einem erhöhten Risiko der Malariainfektion. (picture-alliance/ dpa Grafik - Globus Infografik)

Die WHO erklärte in Genf, infolge der Pandemie sei es im vergangenen Jahr zu Einschränkungen bei Prävention, Diagnose und Behandlung der Malaria gekommen. Dies habe zu einem Anstieg der Krankheitsfälle und der Todesfälle geführt, hieß es bei der Vorstellung des aktuellen Welt-Malariaberichts der WHO. Demzufolge gab es im vergangenen Jahr schätzungsweise 241 Millionen Malariafälle; das waren 14 Millionen mehr als 2019. Rund 627.000 Malaria-Tote wurden registriert. WHO-Generaldirektor Tedros rief die internationale Staatengemeinschaft auf, die Rückschritte im Kampf gegen die Malaria wieder wettzumachen.

