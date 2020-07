Die Wirtschaft in der Euro-Zone ist wegen der Corona-Krise eingebrochen.

Das Bruttoinlandsprodukt verringerte sich im Zeitraum von April bis Juni im Vergleich zum Vorquartal um 12,1 Prozent, wie das Europäische Statistikamt Eurostat auf Basis einer vorläufigen Schätzung mitteilte.



In einzelnen Ländern ist der Einbruch teilweise noch deutlich stärker. Spanien meldet ein Minus von 18,5 Prozent, Frankreich von 13,8 Prozent. In Italien liegt der Rückgang nach offiziellen Angaben bei 12,4 Prozent und in Portugal bei 14,1 Prozent. - Deutschland hatte bereits gestern gemeldet, dass hierzulande das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal um 10,1 Prozent gesunken ist.