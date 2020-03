Mehrere Wirtschaftsverbände haben eine mangelnde staatliche Unterstützung mittelständischer Unternehmen in der Corona-Krise kritisiert.

Der Zentralverband des Deutschen Handwerks sieht eine Förderlücke bei Betrieben mit mehr als zehn Mitarbeitern. In dieser Extremlage bräuchten auch solche Firmen Soforthilfe, sagte der Präsident des Verbandes, Wollseifer, der Deutschen Presse-Agentur. Ähnlich äußerte sich der Deutsche Reiseverband.



Der Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks fordert in der "Neuen Osnabrücker Zeitung", die zugesagte Unterstützung müsse schneller verfügbar sein.



Bund und Länder hatten in dieser Woche verschiedene Hilfen auf den Weg gebracht, darunter einen Stabilisierungsfonds für große Unternehmen sowie direkte Zuschüsse für kleine Firmen mit bis zu zehn Beschäftigten.