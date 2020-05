Die Spitzen von Union und SPD wollen am Dienstag im Koalitionsausschuss das Konjunkturpaket zur Belebung der Wirtschaft in der Corona-Krise beschließen. Kanzlerin Merkel will dabei auf Innovation und Nachhaltigkeit setzen. Laut einem Medienbericht soll das Programm ein Volumen von 75 bis 80 Milliarden Euro umfassen. Schon jetzt werden diverse Forderungen von SPD und Union laut, wohin das Geld fließen soll – teilweise gehen die Meinungen weit auseinander.

Wir haben einen Überblick zusammengestellt.

Familienbonus

Bundesfinanzminister Scholz (SPD) will mit dem Konjunkturprogramm vor allem Wirtschaft, Familien und Kommunen helfen. Im Gespräch sind etwa ein Bonus von 300 Euro pro Kind. Damit sollen Familien entlastet und die Kaufkraft gestärkt werden. NRW-Ministerpräsident Laschet (CDU) hatte zuletzt sogar einen Kinderbonus von 600 Euro vorgeschlagen. DGB-Chef Hoffmann forderte bei einem Familienbonus eine soziale Staffelung. Auch einmalige Konsumschecks seien sinnvoll, sagte er der Rheinischen Post.

Kommunenentlastung und Branchen-Förderung

Scholz forderte zudem ein Entlastungsprogramm für Kommunen in Höhe von 57 Milliarden Euro. Wie die "Bild am Sonntag" berichtet, sehe das Finanzministerium hierzu vor, dass der Bund und die Länder je zur Hälfte die eingebrochenen Gewerbesteuereinnahmen ersetzen. Ebenfalls sei eine Befreiung von Altschulden bei besonders maroden Kommunen geplant. Bundesfinanzminister Scholz deutete zudem gezielte Hilfe für die Branchen an, die von den Corona-Beschränkungen besonders betroffen seien, wie etwa Gaststätten, Hotels, Reisebüros, Schausteller, Kunst und Kultur. Außerdem plant der Minister die Bezugsdauer von Kurzarbeitergeld von derzeit maximal einem Jahr auf zwei Jahre zu verdoppeln.

Senkung der Stromkosten

Private Haushalte sollten bei der EEG-Umlage zur Förderung des Ökostroms entlastet werden, zitiert die Deutsche Presse-Agentur aus einem internen Papier des Bundesfinanzministeriums. Demnach belasteten Stromkosten untere Einkommensschichten überproportional und schwächten die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft.

Steuersenkungen

Die Abschaffung des Solidaritätszuschlags soll um ein halbes Jahr auf den 1. Juli vorgezogen werden, fordert die Unionsfraktion. Der bayerische Ministerpräsident Söder (CSU) tritt außerdem für Entlastungen bei den Unternehmenssteuern ein. Dadurch will er eine "Halbierung der Energiepreise" erreichen. Zudem will er Handwerkerrechnungen besser absetzbar machen. SPD-Parteichef Walter-Borjans kritisierte den Vorstoß und sprach sich hingegen für Steuererhöhungen für Topverdiener aus.

Öffentlicher Nahverkehr, Kaufprämie für Pkw, digitale Infrastruktur

Bundesverkehrsminister Scheuer (CSU) geht mit dem Vorschlag für ein 28 Milliarden Euro umfassendes Konjunkturpaket "Investition Zukunft Mobilität" in die Koalitionsverhandlungen. Die Deutsche Bahn soll demnach wegen der Umsatzausfälle in der Corona-Krise 5,5 Milliarden Euro zur Eigenkapitalerhöhung bekommen. Außerdem soll sich der Bund am Rettungsschirm für den Öffentlichen Personennahverkehr beteiligen - die Länder hatten die Einnahmeausfälle auf mindestens fünf Milliarden Euro beziffert.



Bayerns Ministerpräsident Söder (CSU) hat sich zudem für eine massive Förderung der Autoindustrie ausgesprochen. Es könne nicht sein, dass Frankreich dafür acht Milliarden Euro ausgebe, Deutschland neun Milliarden für die Lufthansa, allerdings nichts für das Herzstück der hiesigen Wirtschaft, sagte Söder der Zeitung Welt am Sonntag. Unions-Fraktionschef Brinkhaus (CDU) deutete dem Redaktionsnetzwerk Deutschland an, dass eine solche Prämie kommen werde: "Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass ich bei Kauf- oder Abwrackprämien sehr kritisch bin. Aber der Druck von Unternehmen, Gewerkschaften und Ministerpräsidenten ist sehr groß."



Zudem sei - so Brinkhaus - die schnelle Digitalisierung der Verwaltung ein zentrales Projekt im Konjunkturpaket. Der Bund müsse "in großem Stil" in wichtige Forschungsprojekte etwa zu Clouds investieren.

