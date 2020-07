Der Paritätische Wohlfahrtsverband fordert eine höhere Besteuerung hoher Vermögen, Einkommen und Erbschaften in Deutschland.

Angesichts der durch die Corona-Pandemie anfallenden Zusatzausgaben dürfe auch eine einmalige Vermögensabgabe kein Tabu sein, erklärte der Verband in Berlin. Hauptgeschäftsführer Schneider sagte, die Vermögenden müssten stärker zur Finanzierung des Gemeinwesens und Sozialstaats herangezogen werden.



Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hatte zuvor eine Studie veröffentlicht, wonach die Konzentration des Reichtums in Deutschland stärker ist als angenommen. Danach besitzt ein Prozent der Bevölkerung 35 Prozent statt wie bisher berechnet knapp 22 Prozent des Nettovermögens. Die oberen zehn Prozent verfügen über rund zwei Drittel des gesamten Nettovermögens.



Vor Kurzem hatten sich Millionäre aus sieben Ländern an ihre Regierungen gewandt mit der Forderung, sie höher zu besteuern. Durch die Krise könnte eine halbe Milliarde Menschen in die Armut rutschen, hieß es in einem offenen Brief.

