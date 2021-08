Wegen der Corona-Krise sind im letzten Jahr deutlich weniger Ausbildungsverträge abgeschlossen worden als im Jahr zuvor.

Rund 466.000 junge Leute haben eine Lehre in der dualen Berufsausbildung begonnen, das waren rund 48.000 weniger als 2019. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, entspricht dies einem Rückgang von 9,3 Prozent. Zuletzt habe es einen solchen Einbruch im Jahr 1977 gegeben. Besonders deutlich seien die Neuabschlüsse im Gast- und Verkehrsgewerbe zurückgegangen, also in sehr stark von den Corona-Maßnahmen betroffenen Branchen.

